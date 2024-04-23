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Eşek acil servise girdi: O ilimizde ilginç görüntüler!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ilginç anlar yaşandı. Bir operasyon sonrası emniyet müdürlüğü önüne getirilen eşek, ipi çözülünce hastane acil servisine girdi. O anlar hastane güvenlik kameralarına yansıdı.

Ekleme: 23.04.2024 - 13:51 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Eşek acil servise girdi: O ilimizde ilginç görüntüler!Çınarcık'ta geçen günlerde yapılan operasyon sonrası, bir suçluya ait eşek, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı.

Yuları çözülen eşek kaçtı. Bekçilerin peşinden gittiği eşek yakındaki bir hastanenin acil servisine girdi.

Eşek acil servise girdi: O ilimizde ilginç görüntüler!

Eşek, bekçiler ve hastane görevlileri tarafından yakalandı.


Eşek acil servise girdi: O ilimizde ilginç görüntüler!

Eşeğin acil servisteki görüntüleri, yayınlandığı sosyal medyada ilgi gördü.

Eşek acil servise girdi: O ilimizde ilginç görüntüler!