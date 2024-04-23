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Beyaz Gazete
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23 Nisan TBMM özel oturumunda DEM Partililer yine İstiklal Marşı'nı okumadı!

23 Nisan için TBMM’de düzenlenen özel oturumda saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken DEM Partililer her zaman olduğu yine eşlik etmedi.

23 Nisan TBMM özel oturumunda DEM Partililer yine İstiklal Marşı'nı okumadı!
Ekleme: 23.04.2024 - 16:08 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
23 Nisan TBMM özel oturumunda DEM Partililer yine İstiklal Marşı'nı okumadı!
Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği ilanının 103. yılı...

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinin bayram olarak kutlamasına karar verdi.

COŞKUYLA KUTLANIYOR

TBMM'nin açılışının 104'nci yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlanıyor.

23 Nisan TBMM özel oturumunda DEM Partililer yine İstiklal Marşı'nı okumadı!

TBMM'DE ÖZEL OTURUM DÜZENLENDİ

23 Nisan'a özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel oturum düzenlendi.

Milletvekillerinin katıldığı oturumda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oturumu yönetti.

İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMADILAR

Ancak İstiklal Marşı okunduğu sırada DEM Partili vekillerin tavrı ise gözlerden kaçmadı.

23 Nisan TBMM özel oturumunda DEM Partililer yine İstiklal Marşı'nı okumadı!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç'un ağzı dahi kıpırdamazken, diğer DEM Partili vekillerin de İstiklal Marşı'nı okumadığı görüldü.

DAHA ÖNCE DE YAPTILAR

PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin, geçmiş dönemlerde de aynı tutumu sergilediği, bu kez de tavırlarından şaşmadıkları bir kez daha gözler önüne serildi.