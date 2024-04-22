Bakan Uraloğlu'ndan 23 Nisan hediyesi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bakanlık olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bayram coşkusunu aileleri ile birlikte doya doya yaşamasını istiyoruz.” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ankara ve İstanbul'da bakanlığa bağlı toplu ulaşım araçlarında taşıma hizmetinin ücretsiz olacağı bilgisini veren Bakan Uraloğlu, “Dünyada örneği olmayan bir bayram olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkulu bir şekilde kutlanması için Ankara' da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ile İzmir' de İZBAN ücretsiz hizmet verecektir” açıklamasında bulundu.'23 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı metro ve kent içi raylı sistemler ücretsiz olacak.