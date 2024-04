Fatih Terim için flaş sözler! Yunanlar onu nasıl görüyor? 'PANA'yı şampiyon yaparsa...'

En son 2017-2022 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, kimsenin beklemediği bir anda sessizliğini bozdu ve 26 Aralık 2023'te Panathinaikos'a imza attı.Deneyimli teknik adam böylece Fiorentina ve Milan'la yaşadığı İtalya seferinden sonra ikinci kez yurt dışına çıkmış oldu.Galatasaray'la bir UEFA Kupası kaldıran, 8 lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan 70 yaşındaki Terim'den beklenen 14 yıllık (2009-2010) lig şampiyonluğu özlemine son vermesi.Şampiyonluk mücadelesi veren Fatih Terim, Lamia maçı öncesi 'Bizim için çok zor bir hafta. Önce Lamia ile deplasmanda karşılaşacağız ardından AEK ile deplasmanda bir maçımız var ve sonra Aris ile sahamızda oynayacağız. Son maçtan sonra bir şey söylemiştim, bunu tekrarlamak istiyorum. Şampiyonluğu kazanmak için beş unsur birbirine bağlı olmalı; Futbol departmanı, teknik kadro, takımda çalışan herkes, bir bütün olarak kulüp ve taraftarlar hep birlikte olmalı. Hepsine ihtiyacımız var, birlik olmalıyız.' dedi.SABAH Spor olarak Fatih Terim'in Panathinaikos günlerini SDNA haber sitesinde çalışan Yunan meslektaşımız Kostas N-Pliatsikas'a sorduk.Fatih Terim, Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. Bu yüzden Panathinaikos'la olan anlaşması Yunanistan'da büyük ses getirdi. Terim, oldukça kaliteli bir özgeçmişe ve büyük başarılara sahip bir teknik direktör; bu sadece Panathinaikos taraftarlarının değil, genel olarak tüm Yunan spor taraftarlarının çok iyi bildiği bir şey. Hiç kimse onun Panathinaikos'a geleceğini beklemiyordu.Terim'e güveniyorlar mı?Yönetim, kulübün sahibi Ioannis Alafouzos'un kişisel tercihi ve kararı olduğu için Fatih Terim'i yüzde 100 destekliyor. Kötü sonuçların ardından Yunan medyası ve dünya onu eleştiriyor, hatalarını kayıt altına alıyor. Panathinaikos halkı ve yönetimi, kulübün bu seneki en büyük hedefi şampiyonluğu Terim'den bekliyor. Bu yüzden ona güven oldukça fazla.Taraftarla arasında nasıl bir bağ var?Özel kitleler, fanlar, hayranlar oluştuğunu söyleyemem. Bunun için erken. Panathinaikos'u şampiyon yapmayı başarırsa popülaritesi hızla artacak ve işte o zaman binlerce insan için çok özel bir konuma gelmiş olacak. Burada da imparator olur.Ezeli rakibi Olympiakos'u Yunanistan Kupası'ndan elemesi nasıl karşılandı?'Olympiakos gerçekten çok önemli bir derbi maçı. Tarihte de her zaman için önemli olmuştur. Olympiakos'a karşı kazanılan zafer her zaman iki kat önemlidir. Bu durumda da penaltılarla zor bir galibiyet bile olsa Fatih Terim için büyük bir artı oldu.''Galatasaray- Fenerbahçe derbileri ne kadar önemliyse Yunanistan'da da Olympiakos- Panathinaikos maçı o kadar önemli. Terim için çok önemli bir imaj oldu.'Samet Akaydın ve Bakasetas transfer edildi. Taraftarlar Türkiye'den transfer yapılması için ne dedi?'Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'nın kaptanı. Zaten onu herkes milli takımdan tanıyor. Önemli bir transfer hamlesiydi. Fatih Terim'e de artı yazdı. Samet Akaydın ise Terim'in kişisel tercihiydi.'Başlangıçta çok da iyi oynamadı ama sonrasında gelişti ve performansı hakkında pek çok olumlu yorum yapıldı. Şu an için iki transfer için de güzel yorumlar yapıyor. Terim'in kararlarına ve tercihlerine saygı duyuluyor.Futbolcularıyla olan iletişimini nasıl görüyorsunuz?'Genel olarak Fatih Terim ile oyuncular arasında iyi bir kimya var. Futbolcular ona saygı duyuyor. Büyük bir antrenör ve oldukça tecrübeli...''Oyunculara sahada hareket özgürlüğü veren bir teknik adam. Öz güvenlerini güçlendirecek birçok konuşması oldu. Tüm takımı şampiyonluğa inandırdı.'