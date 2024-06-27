Milyonları ilgilendiriyor! Bankalar tarihi duyurdu: Temassız işlemlerde yeni dönem...

Kredi ve banka kartlarında milyonları ilgilendiren yeni gelişme yaşandı. Kredi ve banka kartlarının temassız işlem limitlerinin 1.500 TL olarak güncellendiğini bildiren bankalar, güncellemenin 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacağını duyurdu.

Kredi ve banka kartlarının temassız işlem limitleri güncellendi.Bankalar tarafından duyurulan bilgiye göre kredi ve banka kartlarının temassız işlem limiti 1.500 TL olarak güncellendi.Güncellemenin 1 Temmuz 2024 itibariyle geçerli olacağı belirtildi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.