Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, (Adana ve K.Maraş hariç) Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava kütlesinin etkisi ile 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Genellikle güneyli, yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat), Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90) şeklinde; Marmara'da kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, ara sıra kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.Bu gece saatlerinden itibaren; Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ve İstanbul ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması, rüzgarın bölge genelinde kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.EDİRNE 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Ege'nin güneyinde yerel kuvvetli olması, rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 11°C, 16°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 13°C, 18°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 14°C, 21°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 15°C, 20°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin ve Osmaniye ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olması, rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/sa) esmesi bekleniyor.ADANA 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 18°C, 21°CYerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 15°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 18°C, 24°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(Sivas hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.ANKARA 11°C, 22°CÖğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 9°C, 24°CÖğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 10°C, 19°CSabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 10°C, 20°CSabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.BOLU 8°C, 24°CÖğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 10°C, 23°CSabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 13°C, 21°CÖğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 11°C, 20°CÖğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 11°C, 29°CÖğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 12°C, 30°CÖğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutluÖğle saatlerinden sonra Kars ve Iğdır ile Ardahan'ın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM 4°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluKARS 4°C, 21°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 9°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN 5°C, 29°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 10°C, 27°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 9°C, 26°CParçalı bulutluSİİRT 15°C, 27°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu