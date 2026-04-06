Deprem Bölgesinde Yaşayan Vatandaşlara Soruldu! Yüzde 80'e Ulaştı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından 2 yıl içinde 455 bin konutun inşa edilmesi deprem bölgesindeki vatandaşları memnun etti. En çok yıkımın yaşandığı Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da Betimar tarafından yapılan anket sonuçlarına göre vatandaşın çalışmalardan memnuniyet oranı yüzde 80’e ulaştı. Asrın inşa seferberliğinin başarıyla tamamlanması AK Parti’ye duyulan güveni de yüzde 7 artırdı.

Kamuoyu araştırma ve danışmanlık şirketi Betimar Asrın Felaketi'nden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da anket çalışması yürüttü. Depremzedelere hükümetin bölgede 455 bin konut ve iş yerini tamamlanmasına yönelik memnuniyetleri soruldu. Yapılan çalışmalardan memnuniyet oranı yüzde 80 olarak belirlendi. Yüzde 19'luk kesim ise çalışmaları yetersiz buldu.Depremzede vatandaşlara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirdiği konulardan biri olan ödeme planı da soruldu. Anahtar teslimden 2 yıl sonra başlayan, 18 yıla yayılan 8.750 TL taksit tutarından ve peşin ödeme için belirlenen 484 bin TL tutarından vatandaşlar memnun kaldı. Betimar'ın anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ödeme planı vatandaşların yüzde 73'ünü memnun etti. Yüzde 14'lük kesim ise 'kısmen memnunum' dedi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesindeki ziyaretinde desteklerini anlatırken 'kilit taşı, çöp kutusu gönderdik' söylemi de vatandaşa soruldu. Depremzedelerin yüzde 58'i bu icraatları yetersiz bulduğunu söyledi.Ankette, tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği'nin oy verme eğilimini nasıl etkilediği sorusuna da yanıt arandı. Vatandaşların yüzde 7'si son seçimde başka bir partiye oy verdiğini söylerken deprem konutları projesi sonrası AK Parti'ye oy vereceğini belirtti. Yani Asrın İnşa Seferberliği ile 455 bin konutun 2 yıl içinde tamamlanması AK Parti'nin oylarını bölgede yüzde 7 artırdı. Ankette 'Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusuna yüzde 49.5 Recep Tayyip Erdoğan derken, yüzde 33 muhalefetin adayı açıklaması yaptı.