Operasyonda Her Şey Ters Gitti! ‘En Kötü Senaryo’ Devreye Girdi

ABD'nin İran'daki pilotunu kurtarma operasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. The Wall Street Journal ve New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre, operasyon yalnızca zorlu arazi koşullarıyla değil, aynı zamanda sahadaki ciddi aksaklıklar ve başarısız ilk girişimlerle de şekillendi.Süreç, ABD'ye ait bir F-15E Strike Eagle'ın İran tarafından vurulmasıyla başladı. Uçaktaki iki personel fırlatma koltuklarıyla atladı.Pilotlardan biri yaklaşık 6 saat içinde kurtarılırken, arka koltukta bulunan silah sistem subayı ikinci pilot kayboldu ve ABD için 'en kötü senaryo' devreye girdi.Kayıp pilotun durumu ilk saatlerde 'bilinmiyor' olarak değerlendirildi. Bölgeye yönlendirilen insansız hava araçları (İHA) ve keşif uçakları herhangi bir iz bulamazken, pilotun hayatta olup olmadığı dahi netleşmedi.Yetkililere göre bu süreçte ABD ordusunun önceliği, sinyal veren kişinin gerçekten kayıp pilot olup olmadığını doğrulamaktı.Pilotun, fırlatma sırasında yaşadığı şiddetli darbenin ardından 7 bin feet yüksekliğinde bir dağ yarığına saklandığı ve burada 'kaçınma ve hayatta kalma' stratejisi izlediği aktarıldı.Yanında yalnızca bir tabanca bulunan pilot, sinyal vericisini ise İran tarafından tespit edilmemek için aralıklarla kullandı.Operasyonun kritik anlarından biri, pilotun gönderdiği 'Tanrı iyidir' mesajı oldu. Ancak bu mesaj Washington'da ilk etapta bir tuzak olabileceği şüphesiyle karşılandı ve doğrulama süreci zaman aldı.Bu sırada İran güçleri, helikopterler, İHA ve milis unsurlarla bölgede geniş çaplı arama başlattı. İran devlet televizyonu, sivillere çağrı yaparak ABD'li pilotların yakalanması halinde ödül verileceğini duyurdu.ABD tarafında ise bilgi akışı en üst seviyeye ulaştı. Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, ABD Başkanı Donald Trump'a doğrudan brifing verdiği ve Trump'ın 'Onu almalıyız' diyerek operasyona onay verdiği belirtildi.Kurtarma süreci ise planlandığı gibi ilerlemedi. İlk kurtarma girişimi sırasında helikopterlerin yerden açılan ateşle vurulduğu ve mürettebatın yaralandığı, bu nedenle operasyonun iptal edildiği aktarıldı.Ayrıca İran içinde oluşturulan geçici üsse inen bazı özel operasyon uçaklarının iniş takımlarının kuma saplanması nedeniyle kalkış yapamadığı öğrenildi.Bu aksaklıklar nedeniyle ABD, sahaya ek uçaklar sevk etmek zorunda kaldı. Yetkililere göre zamanla yarışın yaşandığı operasyonda, İran güvenlik güçleri pilotun bulunduğu noktaya kilometreler kadar yaklaşmıştı.Operasyonun seyrini değiştiren unsurlardan biri de CIA tarafından yürütülen aldatma planı oldu.İran içinde, pilotun çoktan bulunarak kara yoluyla ülke dışına çıkarıldığı yönünde yanlış bilgi yayıldı. Böylelikle İran güçlerinin arama yönü değiştirilerek zaman kazanıldı.Aynı zamanda CIA'nın özel teknolojiler kullanarak pilotun yerini tespit ettiği ve kimliğini doğruladığı belirtildi. ABD ve İsrail istihbaratının da operasyona destek vererek bölgede tehdit unsurlarını analiz ettiği ifade edildi.Nihai kurtarma operasyonu gece saatlerinde başlatıldı. Yaklaşık 100 kişilik özel kuvvet unsuru, başta SEAL Team 6 olmak üzere bölgeye helikopterlerle intikal etti.Operasyon sırasında ABD ve İsrail savaş uçakları, bölgeye yaklaşan unsurları engellemek için yoğun bombardıman gerçekleştirdi.Yetkililer, dört adet B-1 Lancer bombardıman uçağının yaklaşık 100 adet güdümlü bomba kullandığını, MQ-9 Reaper İHA'ların ise yaklaşan hedefleri vurduğunu aktardı.Pilotun, saklandığı yerden ABD güçlerine yaklaşan İran unsurlarını işaret ettiği ve hava saldırılarının buna göre yönlendirildiği belirtildi.ABD komandoları bölgeye indiğinde yoğun ateş desteği sağlandı, ancak doğrudan bir çatışma yaşanmadı.Kurtarılan pilot, İran içinde daha önce hazırlanmış geçici bir piste götürüldü. Ancak tahliye aşamasında yeni bir kriz yaşandı.Pilotu taşıyacak nakliye uçaklarının iniş takımları zemine saplandı ve uçaklar kalkamadı. Bunun üzerine bölgeye üç yeni uçak gönderildi.Saatler süren belirsizliğin ardından kurtarma timi ve yaralı pilot yeni uçaklarla bölgeden çıkarıldı. Ardından ABD güçleri, geride kalan uçak ve helikopterleri İran'ın eline geçmemesi için imha etti.Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından Trump, sosyal medya hesabından 'onu kurtardık' paylaşımı yaptı.ABD'li yetkililer, operasyonun hem askeri hem de istihbarat boyutuyla son yılların en karmaşık kurtarma görevlerinden biri olduğunu belirtirken, olayın savaşın seyrine ilişkin propaganda ve psikolojik üstünlük mücadelesini de derinleştirdiğine dikkat çekti.