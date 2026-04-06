Bakan Ersoy Duyurdu! Kültür Yolu İçin Geri Sayım Başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin en kapsamlı kültür sanat organizasyonları arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 yılında yeniden sanatseverlerle buluşacağını müjdelerken, festivale dair yenilikleri de duyurdu. Türkiye Kültür Yolu Festivali 2026’da gastronomide danışma kurulları ve ‘şehir şefleri’ uygulaması hayata geçirilirken, festival içerikleri artık tek bir sosyal medya hesabı üzerinden takip edilebilecek.