Tarihi Yolculukta Kritik Eşik! Ay İlk Kez Bu Açıdan Görüntülendi

NASA'nın Artemis II görevi kapsamında uzay yolculuğunu sürdüren dört astronot, Ay'ın yerçekimi kuvvetinin Dünya'dan daha baskın hale geldiği 'etki alanına' resmen giriş yaptı. Bu gelişme, tarihi ay uçuşu görevindeki en kritik dönemeçlerden biri olarak kabul ediliyor.Mürettebat, Ay'a yaklaşık 62 bin 800 kilometre mesafeye ulaştıklarında bu geçişi tamamladı. Bu noktadan itibaren Orion kapsülü, Dünya yerine Ay'ın kütleçekim kuvvetiyle hızlanmaya başladı.Mürettebatın bir sonraki büyük hedefi, ilerleyen saatlerde Ay'ın karanlık yüzüne geçmek olacak. Bu hamleyle astronotlar, bugüne kadar hiçbir insanın gitmediği kadar derin uzay boşluğuna ulaşarak yeni bir rekora imza atacak.Orion kapsülü Ay'ın arkasına geçtiğinde, Ay yüzeyinin radyo sinyallerini engellemesi nedeniyle Dünya ile yaklaşık 40 dakikalık bir iletişim kesintisi yaşanacak. Bu 'sessiz' süreçte astronotlar, Derin Uzay Ağı ile bağlantı kuramadan görevlerini sürdürecek.NASA, Ay'ın 'Büyük Kanyonu' olarak da bilinen devasa Orientale Havzası'nın bir fotoğrafını paylaştı. Bu kare, tüm havzanın ilk kez bir insan gözü tarafından bütünsel olarak görüldüğü an olarak tarihe geçti.UZAY ARACI 1 NİSAN'DA FIRLATILMIŞTIArtemis II görevi kapsamında Orion uzay aracı 1 Nisan'da ABD'den fırlatıldı. Roketin yolculuğu başarılı geçerse insanlık 1972'den beri Ay'a ilk defa geri dönecek.Reid Wiseman (NASA)Victor Glover (NASA)Christina Koch (NASA)Jeremy Hansen (Kanada Uzay Ajansı)