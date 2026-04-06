Otopark Cinayetinde Flaş Gelişme! Katil Komşunun Pes Dedirten Savunması Ortaya Çıktı

Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde 23 Mart akşamı meydana gelen ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran park yeri cinayeti dosyasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. 44 yaşındaki Hüseyin Teke'nin hayatını kaybettiği olay sonrası tutuklanan Seyfettin B., savcılıkta verdiği ifadede yaşanan dehşet anlarını 'meşru müdafaa' kalıbına sığdırmaya çalıştı. İşte o geceye dair merak edilen tüm detaylar ve katil zanlısının mahkemedeki o sözleri...Tutuklu sanık Seyfettin B., ifadesine olay anını tam olarak hatırlamadığını iddia ederek başladı. Komşusuyla arasında önceden bir husumet bulunmadığını savunan zanlı, tartışmanın fitilini ateşleyen otopark kavgası sürecini şöyle anlattı: 'Aracımı başka bir komşunun yerine park etmiştim. Hüseyin beni arayıp tepki gösterince gerildik. Yanıma ruhsatlı tabancamı alarak dairesine indim. Bana bağırdı, silahını boğazıma dayadı. Annem yanımıza gelip panikleyince silahımı cebime koyup uzaklaşmak istedim ama arkamdan ateş etti.'Ayağından yaralandığını görünce kendisini kaybettiğini ileri süren Seyfettin B., cinayet anını şu sözlerle savundu: 'Ayağımın koptuğunu sandım, o an her şey siyah beyaz oldu. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Öldürme kastım yoktu, sadece kendimi savundum.' Ancak olay yerindeki tanık ifadeleri ve yapılan incelemeler, zanlının silahındaki 14 mermiden 7'sini ateşlediğini ortaya koydu.Olayın tanığı olan komşu Okan Sadi ise verdiği ifadede, bina içinden gelen bağrışmalar üzerine dışarı çıktığını belirtti. Sadi, 'Aşağı indiğimde Seyfettin'in Hüseyin'e yumruk attığını gördüm. İkisinin de elinde tabanca vardı. Ben yukarı kaçar kaçmaz silah sesleri patladı. Geri döndüğümde Hüseyin kanlar içinde yerdeydi' diyerek o gece yaşanan kaosu anlattı.Yaşanan arbede sırasında kalbinden vurulan Hüseyin Teke, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. En acı detay ise talihsiz babanın tüm bu kurşun yağmuruna 11 yaşındaki kızının yanında maruz kalması oldu. Olay yerinde polise teslim edilen suç aleti ve boş kovanlar incelemeye alınırken, Seyfettin B.'nin tutukluluk hali devam ediyor.