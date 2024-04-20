İstanbul için güzel haber! barajlardaki son durum...
20 Nisan 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 80'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 80,71 olarak ölçüldü. İşte 20 Nisan 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...
İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 47,06 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,9 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 20 Nisan 2024 günü yüzde 80,71 olarak ölçüldü.
19 Nisan Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,71 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 19 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %91,9
Darlık Barajı: %85,07
Elmalı Barajı: %88,12
Terkos Barajı: %86
Alibey Barajı: %65,05
Büyükçekmece Barajı: %76,03
Sazlıdere Barajı: %60,19
Istrancalar Barajı: %47.06
Kazandere Barajı: %71,21
Pabuçdere Barajı: %70.33
19 Nisan Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,71 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 19 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %91,9
Darlık Barajı: %85,07
Elmalı Barajı: %88,12
Terkos Barajı: %86
Alibey Barajı: %65,05
Büyükçekmece Barajı: %76,03
Sazlıdere Barajı: %60,19
Istrancalar Barajı: %47.06
Kazandere Barajı: %71,21
Pabuçdere Barajı: %70.33