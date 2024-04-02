Yolcu trenine uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde; Siirt-Ankara seferini yapan Kurtalan Ekspress treninde yolculuk yapan F.T. ve S.Ş.E. isimli şüphelilerin, Diyarbakır'dan Elazığ'ın Sivrice ilçesine uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi alındı. Bunun üzerine yolcu treni Sivrice İlçesi Sürek tren istasyonunda durduruldu. Şüphelilerin bulunduğu vagonda yapılan 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.