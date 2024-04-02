Okula silahlı saldırı! Kırmızı alarm verildi

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.

Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.BBC'nin haberine göre, Finlandiya polisi, sabah saatlerinde Vantaa'daki Viertola İlkokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.Polis, 800 öğrenci ve 90 personeli bulunan okulda yaşanan saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.Bölge sakinlerinin olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.