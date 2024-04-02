Kapıkule'de 95 milyon liralık 220 kilo esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir araca yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müştereken gerçekleştirilen operasyon neticesinde, tahmini piyasa değeri 95 milyon TL olan yaklaşık 220 kilogram ağırlığında esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine geçit yok" denildi.