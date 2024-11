Orta Doğu gerilimine ABD imzası: İran’dan yeni tehdit geldi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 kişi öldü. Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bulunan Tebnin Hastanesi'nin çevresine düzenlediği saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.Tebnin Hastanesi'nde büyük bir hasara yol açan saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.İsrail ordusu, Sur ve Bint Cubeyl bölgelerine de gece boyu saldırılarını sürdürdü. Saldırılarda 17 kişi ölürken 56 kişi de yaralandı.Saldırılar sonucu bölgede büyük bir yıkım yaşandığı bildirildi.Öte yandan Lübnan'dan fırlatılan birçok roketin İsrail'in farklı bölgelerine isabet ettiği bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada birçok bölgede sirenlerin çaldığı kaydedilirken, İsrail basını ise Tel Aviv ile Tira ve Hasharon şehirlerinin hedef alındığını duyurdu. Tira şehrindeki bir apartmana roket isabet etmesi sonucu en az 11 kişinin yaralandığı bildirilirken, birçok bölgede meydana gelen zarar amatör kameralara yansıdı. Hizbullah'ın gerçekleştirdiği iddia edilen saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.ABD Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarının ve kuvvetlerinin güvenliği ile İsrail'in savunulması için bölgeye ilave savaş uçakları, savaş gemileri ve B-52 uzun menzilli bombardıman uçakları konuşlandırılacağını açıkladı.ABD hükümeti Orta Doğu'ya ilave askeri güç konuşlandırılacağını duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, 'Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarının ve kuvvetlerinin güvenliği, İsrail'in savunulması ve caydırıcılık ve diplomasi yoluyla gerginliğin azaltılması konusundaki taahhütlerimize uygun olarak, bölgeye ek balistik füze savunma gemileri, savaş uçağı filosu ve tanker uçakları ile birkaç B-52 uzun menzilli bombardıman uçağının konuşlandırılması talimatını verdi' ifadeleri kullanıldı.USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmaya hazırlandığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu ilave kuvvetlerin önümüzdeki aylarda bölgeye gönderileceği ifade edildi. 'Bu karar, ABD'nin küresel savunma duruşunun esnek doğasını ve gelişen ulusal güvenlik tehditleri karşısında kısa sürede dünya çapında askeri güç konuşlandırma yeteneğini göstermektedir' denilen açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 'İran'ın, ortaklarının veya vekillerinin bölgedeki Amerikan personelini veya çıkarlarını hedef alması halinde ABD'nin halkını korumak için gerekli her türlü önlemi alacağını açıkça ifade ettiği' kaydedildi.İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 'İran'a karşı eylemleri nedeniyle hem İsrail hem de ABD'ye kesinlikle sert bir yanıt vereceklerini' belirtti. Hamaney, 1979'da ABD'nin Tahran'daki Büyükelçiliğinin işgal edilmesinin yıldönümünde kutlanan 'Ulusal Öğrenci Günü' dolayısıyla Tahran'daki ikametgahında kalabalık bir öğrenci topluluğunu kabul etti.Toplantıda konuşan Hamaney, ABD'nin elçiliğinin o dönem İran'da 'casusluk yuvası' olarak kullanıldığını ifade ederek, 'Amerikan büyükelçiliği sadece bir diplomatik ve bilgi merkezi değil aynı zamanda devrime karşı iç kışkırtma ve devrimi yok etme ve hatta saygıdeğer İmam'ın (Devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni) hayatını tehdit etme amaçlı bir planlama merkeziydi.' dedi.İsrail'in bölgedeki eylemlerine ve 26 Ekim'de İran'a saldırısına değinen Hamaney, 'Düşmanlar hem Siyonist rejim hem de Amerika Birleşik Devletleri, İran'a, halkına ve direniş cephesine karşı yaptıkları nedeniyle kesinlikle sert bir cevap alacaklarını bilmelidir.' diye konuştu.Hamaney, konuşmasının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı: 'Elbette, İran ulusunun ve ülke yetkililerinin bugün dünya düzenini yöneten suç aygıtıyla yüzleşmeye yönelik genel hareketi kesinlikle hiçbir şekilde başarısız olmayacaktır. Bundan emin olun. Küstahlığa karşı koymak için, askeri, silahlanma veya siyasi eylemler açısından gereken her şeyi mutlaka yapacağız ve yetkililer de şu anda bunları yapmakla meşgul.'