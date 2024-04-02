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Finlandiya'da okula silahlı saldırı! Yaralılar var

Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda silahlı saldırı gerçekleşti. Polis yaralılar olduğunu bildirdi.

Ekleme: 2.04.2024 - 10:27 Güncelleme: 2.04.2024 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Finlandiya'da okula silahlı saldırı! Yaralılar var
Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

OKULA SİLAHLI SALDIRI

Finlandiya polisi yaptığı açıklamada, salı günü erken saatlerde Finlandiya'nın Vantaa kentindeki bir okulda silahlı saldırı olayının meydana geldiğini bildirdi.

Polis olay yerinde inceleme yapmaya devam ederken çevredekilerin bölgeden ve kapalı alanlardan uzak durmaları isteniyor. Polis yaptığı açıklamada, kapının yabancılara açılmaması gerektiğini ifade etti.