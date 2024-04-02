Finlandiya'da okula silahlı saldırı! Yaralılar var

Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda silahlı saldırı gerçekleşti. Polis yaralılar olduğunu bildirdi.

Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.Finlandiya polisi yaptığı açıklamada, salı günü erken saatlerde Finlandiya'nın Vantaa kentindeki bir okulda silahlı saldırı olayının meydana geldiğini bildirdi.Polis olay yerinde inceleme yapmaya devam ederken çevredekilerin bölgeden ve kapalı alanlardan uzak durmaları isteniyor. Polis yaptığı açıklamada, kapının yabancılara açılmaması gerektiğini ifade etti.