Emeklilere bayram müjdesi! hesaplara aktarıldı

Türkiye'de memur, SSK, Bağ-Kur ve EYT'liler dahil yaklaşık 16 milyon emekli bulunuyor.2024 yılı “Emekliler Yılı” olarak ilan edildi.Emeklilerin ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranı, enflasyon farkının da üzerinde bir zamla yüzde 49,5 olarak belirlendi.Ocak ayında en düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkartıldı.Bu iyileştirmelerden birisi olarak da bayram ikramiyeleri, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez verilmek üzere 2 bin liradan yüzde 50 zam yapılarak 3 bin liraya yükseltildi.Böylece 2024 yılı için bir emekli toplamda 6 bin lira ikramiye almış olacak.Bayram ikramiyesinin ödemeleri bugün başlıyor. Ödemeler 5 Nisan'a kadar sürecek.Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödemeleri maaş alma takvimine göre belirlendi.Maaşını ayın 17'si ve 18'inde alan SSK'lılar 2 Nisan'da ödemelerini alacaklar.Maaşını 19, 20, 21, 22'sinde alan SSK'lılar 3 Nisan'da ödemelerini alacaklar.Maaşlarını 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da alan SSK'lılar 4 Nisan günü ödemelerini alacaklar.Bağ-Kur'luların tümü ikramiye ödemeleri 5 Nisan'da alacak.Emekli Sandığı kapsamında ayın 1'i ve 2'sinde aylık alanların hesabına bayram ikramiyeleri 2 Nisan'da alacak.Ayın 3, 4 ve 5'inde aylık alanlar ikramiyeleri 3 ve 5 Nisan'da alacak.