DEM Partili başkandan skandal sözler! PKK ağzıyla konuştu

14-28 Mayıs seçimlerinde gizli ittifak ortağı Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yerel seçimlerde "Kent uzlaşısı" adı altında destek veren DEM Parti, Tunceli'de seçimleri kazandı.Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin adayı Cevdet Konak, yüzde 40.22 oy olarak CHP'li Ali Mustafa Çelik'i geride bıraktı.Seçimlerin ardından Cevdet Konak'ın sosyal medyada yer alan bir videosu ise büyük tepki çekti. Söz konusu görüntülerde Konak'ın "Dersim Kürdistan'dır, Kürdistan Dersim'dir" dediği görülüyor.Sosyal medya kullanıcıları, skandal bir şekilde "Kürdistan" ifadelerini kullanan DEM Partili Cevdet Konak'a deyim yerinde ise ateş püskürdü. Bazı vatandaşlar "Kayyum bu yüzden doğrudur", "Adalet karşısında hesap vermeli" yorumunu yaptı.