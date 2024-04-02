31 Mart yerel seçimlerindeki muhtarlık kavgalarında 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı

Yurt genelinde 17 Mart'tan bu yana muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis 62 kişi yaralandı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ve öncesindeki süreçte muhtarlık yarışında üzücü olaylar yaşandı.Yurt genelinde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgalarda Şanlıurfa'da 2, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve İstanbul'da 1'er kişi hayatını kaybetti.Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 17 Mart'ta iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden aralarında muhtar M.K'nin de bulunduğu 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Bozova, Harran ve Halfeti ilçelerinde dün muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 16 kişi yaralandı.Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde 31 Mart'ta iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 12'si güvenlik güçlerince gözaltına alındı, 6 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.Siirt'in Konacık köyünde dün iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.Siirt'in Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesinde ise dün iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, 1'i polis 8 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.Burdur'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.Bayburt'ta merkeze bağlı Balca köyünde ise dün iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi yaralandı.Arnavutköy'de akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken yaralanarak hastaneye kaldırılan vatandaş yaşamını yitirdi.Polis ekipleri ise olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralanan 1 kişinin ise tedavisi sürüyor.Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada ise 11 kişi yaralandı.Mardin'in Nusaybin ilçesinin kırsal Görentepe Mahallesi'nde de muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Olay, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Görentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında iddiaya göre muhtarlık seçimi sonuçları nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.Taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti.Kavgada Hilmi Akbulut ile İ.Y. (19) ve Ş.A. (45), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Hilmi Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Akbulut'un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Jandarma mahallede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.