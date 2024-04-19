Tokat'ta traktör ters döndü: 1’i ağır 3 yaralı

Reşadiye ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1'i ağır, üç kişi yaralandı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı D-100 karayolunda 49 yaşındaki A.Ö. idaresindeki traktör, Koyulhisar istikametinden Reşadiye istikametine seyir halindeyken yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna girmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek takla attı.Kazada sürücü ile A.C. ve H.Ö. yaralandı.Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.