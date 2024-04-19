  • USD: 32,51 - 32,57
  • EURO: 34,63 - 34,69
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tokat'ta traktör ters döndü: 1’i ağır 3 yaralı

Reşadiye ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1'i ağır, üç kişi yaralandı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ekleme: 19.04.2024 - 16:40 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Tokat'ta traktör ters döndü: 1’i ağır 3 yaralıTokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı D-100 karayolunda 49 yaşındaki A.Ö. idaresindeki traktör, Koyulhisar istikametinden Reşadiye istikametine seyir halindeyken yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna girmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek takla attı.

Kazada sürücü ile A.C. ve H.Ö. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Tokat'ta traktör ters döndü: 1’i ağır 3 yaralı