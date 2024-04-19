Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Manisa, Ordu, Sivas, Bingöl ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 3-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Genellikle güney ve batı, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Öğle saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmakta.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 17°C, 22°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 7°C, 22°CParçalı bulutluDENİZLİ 11°C, 27°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 12°C, 24°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklenmekte.ADANA 17°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 19°C, 23°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 21°C, 24°CYerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 12°C, 24°CParçalı bulutluÇANKIRI 10°C, 25°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 9°C, 25°CParçalı bulutluKONYA 8°C, 25°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 13°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmakta.AMASYA 12°C, 26°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 14°C, 18°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 11°C, 27°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 14°C, 17°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM 4°C, 20°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 3°C, 20°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 10°C, 27°CParçalı bulutluVAN 6°C, 19°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.DİYARBAKIR 9°C, 28°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 11°C, 25°CParçalı ve az bulutluSİİRT 15°C, 28°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 15°C, 29°CAz bulutlu