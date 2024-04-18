İzmir'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol, içki, tütün ve tütün mamullerinin üretiminin, satışının, satışından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalarda Bornova ilçesinde bulunan bir işletmede sahte içki üretiminde kullanılan etil alkol ve aroma kitleri olduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenledi. 5 litrelik bin 708 bidonda toplam 8 bin 540 litre etil alkol, alkollü içki üretiminde kullanılan malt aroması, anason yağı ve aroma verici setler ele geçirildi. Operasyonla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 2 milyon 750 bin TL olduğu belirtildi.