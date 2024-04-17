THY ile ilgili dikkat çeken iddia! 20 milyar dolarlık anlaşma imzalanıyor

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları'nın Bloomberg'de yayınlanan bir haberde İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce ve Avrupa'nın ortak havacılık şirketi Airbus ile 20 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamaya hazırlandığı ifade edildi.Bloomberg'in haberine göre anlaşma 20 milyar dolar değerindeki uçak bileşenlerinin Türkiye'de üretilmesini kapsıyor. Bu anlaşmanın THY'nin geçen yıl açıkladığı 70 milyar dolarlık büyük miktardaki uçak sipariş anlaşmasının bir parçası olduğu ifade edildi.Bloomberg'in ismi açıklanmayan Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre anlaşma bu ay içinde İstanbul'da düzenlenecek bir törenle duyurulabilir. Yetkililere göre Rolls-Royce ve Airbus ile imzalanan bu anlaşma ile bazı uçak bileşenleri TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. veya TEI'nin de dahil olduğu yerli firmalar tarafından üretilecek.Filosunu her geçen gün yenileyen THY geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Airbus'tan 2026-2036 yılları arasında teslim alınmak üzere 240 adedi kesin, 115 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 355 adet uçağın satın alınmasına karar verildiğini duyurmuştu. Motorların yedek parça ve bakım işlerini de İngiliz Rolls-Royce firması üstlenmişti.