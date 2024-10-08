Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde dev operasyon

81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 1 ayda jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda; 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya öçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.81 ilde son 1 ayda jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda; 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı.Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerinden; 82' si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi.Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 adet araç ele geçirildi.Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları'nı ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.