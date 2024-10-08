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Dışişleri'nden 'Lübnan' açıklaması! Türkiye harekete geçti, yarın başlıyor...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşların deniz yoluyla tahliyesinin yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.

Dışişleri'nden 'Lübnan' açıklaması! Türkiye harekete geçti, yarın başlıyor...
Ekleme: 8.10.2024 - 09:23 Güncelleme: 8.10.2024 - 09:27 / Editör: Fehmi Öztürk
Dışişleri'nden 'Lübnan' açıklaması! Türkiye harekete geçti, yarın başlıyor...
Dışişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır.

Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2.000 yolcudur.

Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir.

Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır.

Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan’a nakledeceklerdir."