Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklenirken Meteoroloji bu iller için aynı zamanda sarı kodlu uyarı verdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı 'dikkatli olun' çağrısı yapıldı.Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden (Lodos) yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.MARMARAAz bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 27°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 25°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 26°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 27°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 30°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkNEVŞEHİR °C, 25°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 25°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 27°CParçalı bulutluARTVİN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden (Lodos) yer yer kuvvetli (30-60 kmsa) esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 27°CParçalı bulutluVAN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 31°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 30°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 33°CAz bulutlu ve açık