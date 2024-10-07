Discord’da kız çocuklarına cinsel istismar ve zorbalık skandalı: Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi!

Sapkınların yeni buluşma noktası, sosyal medya platformlarıydı. Discord, WhatsApp ve X gibi platformlar üzerinden buluşan sapkınlar, tuzağa düşürdükleri kız çocuklarına cinsel istismar uyguladı. Öte yandan sapkınların Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katleden cani Semih Çelik'e de destek paylaşımları yaptıkları ortaya çıktı. Özellikle Discord'da yaşanan bu rezaletin ardından aileler "Discord kapatılsın" çağrısı yaptı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a ilişkin tartışmaları değerlendirerek, "Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok" ifadelerini kullandı.Son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a yönelik değerlendirmede bulunan Uraloğlu, konuya ilişkin, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarını açıkladı. Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok" ifadelerini kullandı.Anne ve babalara da çağrıda bulunan Uraloğlu, "Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler. Çocuklarımızı istismar etmek isteyen, zihinlerini karıştırmak isteyen kötü niyetli kişiler olacaktır. Ailelerimiz, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirsinler." ifadesini kullandı.