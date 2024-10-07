Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden 1 yıl geçti.Kadın ve çocuk demeden 42 bine yakın masumu öldüren İsrail, 100 bine yakın kişinin de yaralanmasına neden oldu. Dünyanın gözü önünde soykırım yapan İsrail'e en yüksek sesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk açıklamayı, 8 Ekim 2023'te, İsrail'in saldırısından bir gün sonra yaptı.Erdoğan, saldırıların sona erdirilmesi için hemen devreye girdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'den sonraki 45 günde 30 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mahmud Abbas ile 3 defa yüz yüze görüştü, 5 kez telefonda konuştu.Erdoğan, suikast sonucu şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye ile de 10 ayda 2 kere bir araya geldi, 2 defa da telefon görüşmesi yaptı. Haniye ile son görüşmesi, şehit edilmeden önce 6 Mayıs'taydı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Fransuva'ya Filistin konulu bir mektup gönderdi. Gazze'de uluslararası hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti.