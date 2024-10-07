Şırnak'ta teröristlere Gürz operasyonu! 55 mağara ve sığınak imha edildi

Güvenlik güçleri, terörle mücadele çalışmalarını ülke genelinde kararlılıkla devam ettiriyor.İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda yeni bir operasyonun detaylarını kamuoyuna açıkladı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Şırnak'ta Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “GÜRZ-18” operasyonlarında Bölücü Terör Örgütüne ait 55 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.Operasyonlar sonucu:-10 adet M79 Isı Güdümlü Tanksavar Füze Mühimmatı (Bu mühimmat son dönemde ilk kez bu kadar çok ele geçirildi)-17 adet PKM Makineli Tüfek,-1 adet 12.7 mm Uçaksavar,-2 adet RPG-7 Roketatar Silahı,-1 adet Zagros Keskin Nişancı Silahı,-1 adet Dragunov Keskin Nişancı Silahı,-1 adet AK-47 Piyade Tüfeği,-5 adet TM 62 M Anti Tank Mayını,-123 adet Roketatar Mühimmatı,-600 adet Uçaksavar Mühimmatı,-3 bin 600 adet 7.62 mm PKMS Makineli Tüfek Mühimmatı,-5 bin 700 adet Hafif Silah Mühimmatı,-8 adet 81’lik Havan Mühimmatı,-500 metre saniyeli fitil ve-EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!-Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları Timleri tarafından Cudi Dağı bölgesinde “GÜRZ-18” operasyonları gerçekleştirildi.Bölücü Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı!Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.