Dolandırıcılardan ‘virüs’ vurgunu! Tek tıkla 10 milyon buhar oldu: Kripto para detayı...

Ereğli ilçesinde yaşayan genç iş adamı Alaaddin A. 1 yıl önce İtalya'ya gitti. Burada kullanmış olduğu cep telefonuna telefonunuza virüs bulaştı şeklinde bildirim geldi.Ardından da virüs temizleme programı indirin direktifleri üzerine denilen programı indirdi. Alaaddin A. 3 gün sonra Ereğli ilçesine geldi.Burada telefonunu tamirciye bırakan iş adamı daha sonra bankayı arayınca gerçeği öğrendi. Hesabından parça parça 9 milyon 850 bin TL'sinin çekildiğini öğrenen Alaaddin A. emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.Dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma yapan polis, şüphelilerin iş adamının hesabından çekilen 5 milyon TL'yi Sermed Ö'nün (21) hesabına aktardıkları, daha sonra parayı Sermed Ö'nün kripto cüzdan hesaplarına gönderdikleri ortaya çıktı.Borsası tespit edilemeyen bir kripto cüzdanına transfer yaptıkları, daha sonra ise çok sayıda kripto cüzdanlar arasında paralar parçalanarak paranın izinin kaybettirdikleri belirlendi.Şüphelilerin diğer hesaptan çektikleri diğer 4 milyon 850 bin TL'nin izini de aynı yöntemle kaybettirmeye çalıştı.Parayı Hakan T'nin hesabına gönderen dolandırıcılar, 1 milyon 500 TL'yi kripto hesaplar üzerinde dağıttı. Kalan 3 milyon 350 bin TL'yi de çekmeye çalışan şüpheliler, bankanın hesaba bloke koymasıyla parayı alamadı.Bunun üzerine bankaya giden Hakan T. hesabındaki parayı çekmeye çalıştı. Ancak şüpheli işlem bildirimi nedeniyle hesap üzerinde bloke kalkmayınca parayı alamadı.Şüphelilerin dolandırdıkları kişilerin hesaplarını boşaltmak için banka hesaplarını kart başına göre değişen bin TL ile 15 bin TL arasında değişen komisyonlar karşılığında kiraladıkları belirtildi.Şüphelilerin ayrıca parayı harcayabilmek için lüks otellerde kaldıkları öğrenildi. Otel odasında gözaltına alınan bazı şüphelilerin üzerlerinde yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildiği belirlendi.Şüphelileri telefonlarında yapılan incelemelerde 182 kişinin kripto ve banka hesapları ile kimlik fotoğraflarının bulunduğu, yapmış oldukları her bir para transferi işleminin resminin başka bir telefon ile çekerek depoladıkları kaydedildi.Aralarında tutuklularında bulunduğu 17 şüpheli hakkında, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından dava açıldı.