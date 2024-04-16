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Sakarya'da orman yangını: 5 dönümlük alan zarar gördü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Ekleme: 16.04.2024 - 14:29 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:33 / Editör: Ozge Selin
Sakarya'da orman yangını: 5 dönümlük alan zarar gördüSakarya'nın Kocaali ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Salıkkaya Mahallesi mevkisinde fındık bahçesinde temizlik amacıyla yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bahçe sahibi alevleri kontrol edemeyince Kocaali Orman İşletme Şefliğinden destek istedi.

Sakarya'da orman yangını: 5 dönümlük alan zarar gördü

İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangın, yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanda zarara neden oldu. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Sakarya'da orman yangını: 5 dönümlük alan zarar gördü