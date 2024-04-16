İzmir'de cephanelik gibi ev! Sevgililer gözaltına alındı

İzmir'de silah imalathanesine çevrilen eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız 11 tabanca, 5 tüfek ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla C.G.Ç.'nin 3194 Sokak'taki evinde silah imalatı yaptığı bilgisine ulaştıSöz konusu adrese operasyon düzenlendi.Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 23 tabanca fişeği, silah yapımında kullanılan elektrikli el aletleri, matkap, mengene ve benzeri muhtelif aletler ile çok sayıda tabanca parçası, şarjör, sürgü kapağı, icra yayı, icra mili ve namlu ele geçirildi.Çok sayıda suç kaydı bulunan C.G.Ç. ile sevgilisi C.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.