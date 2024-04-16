İzmir'de cephanelik gibi ev! Sevgililer gözaltına alındı
İzmir'de silah imalathanesine çevrilen eve operasyon düzenlendi. Operasyonda ruhsatsız 11 tabanca, 5 tüfek ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken C.G.Ç. ile sevgilisi C.K. gözaltına alındı.
İzmir'de silah imalathanesine çevrilen eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız 11 tabanca, 5 tüfek ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla C.G.Ç.'nin 3194 Sokak'taki evinde silah imalatı yaptığı bilgisine ulaştı
Söz konusu adrese operasyon düzenlendi.
ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 23 tabanca fişeği, silah yapımında kullanılan elektrikli el aletleri, matkap, mengene ve benzeri muhtelif aletler ile çok sayıda tabanca parçası, şarjör, sürgü kapağı, icra yayı, icra mili ve namlu ele geçirildi.
SEVGİLİLER GÖZALTINDA
Çok sayıda suç kaydı bulunan C.G.Ç. ile sevgilisi C.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla C.G.Ç.'nin 3194 Sokak'taki evinde silah imalatı yaptığı bilgisine ulaştı
Söz konusu adrese operasyon düzenlendi.
ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 23 tabanca fişeği, silah yapımında kullanılan elektrikli el aletleri, matkap, mengene ve benzeri muhtelif aletler ile çok sayıda tabanca parçası, şarjör, sürgü kapağı, icra yayı, icra mili ve namlu ele geçirildi.
SEVGİLİLER GÖZALTINDA
Çok sayıda suç kaydı bulunan C.G.Ç. ile sevgilisi C.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.