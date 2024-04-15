Devlet Bahçeli'nin yeni 'A Takımı' belli oluyor!

Milliyetçi Hareket Partisi'nde MYK ilk kez bugün toplanıyor. Toplantıda 11'ince kez güven tazeleyerek Genel Başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli'nin "yeni A Takımı" belirlenecek.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını bugün yapacak.MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlığında 75'i asil 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil 14 üyeli Merkez Disiplin Kurulu toplanacak. 17 Mart'taki kurultayda 11'inci kez güven tazeleyen Devlet Bahçeli, yeni 'A Takımını' belirleyecek.15 kişilik Başkanlık Divanı kamuoyuyla paylaşılacak. Divanda, 12 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 2 Genel Sekreter Yardımcısı yer alıyor.