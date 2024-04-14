Arda Güler'den tarihi karar! İspanyol basını haberi böyle duyurdu

Real Madrid'de Arda Güler krizi yaşanıyor. İspanyol basını, sezon başında transfer olduğu Madrid'de süre bulmakta zorlanan, dünkü Mallorca maçında da oynama şansı bulamayan Arda Güler'le ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den transfer rekoru kırarak 20+10 milyon Euro karşılığında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmuştu.Genç oyuncu üst üste yaşadığı sakatlıklar uzun süre Los Galacticos'ta forma giyememişti.Milli futbolcumuza teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından oynama şansı verilmedi.Arda, LaLiga'nın 31. haftasında dün akşam Mallorca'yı 1-0 yendikleri maça da yedek kulübesinde başlamıştı.Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Defensa Central'in haberinde; Ancelotti'nin oğlu ve aynı zamanda yardımcı antrenörü olan Davide Ancelotti'nin Arda için babasına baskı yaptığı iddia edilmişti.Haberde, "Valdebebas'ta Arda Güler toplantısı yapıldı. Hem takım arkadaşları hem antrenörler, onun antrenmanlardaki kalitesinden bir kez daha keyif alıyorlar.Ancelotti'nin önümüzdeki maçlarda ona ne zaman dakika vereceğini öğrenmeye çalışıyorlar. Davide, Arda'yı bu konuda destekliyor ama Carlo'nun daha fazla şüphesi var. Davide, Arda'nın 11'de oynaması için baskı yapıyor."Real Madrid taraftarlarının da takımda daha fazla süre alması için büyük destek verdiği Arda Güler'in flaş bir karara imza attığı iddia edildi.İspanyol gazeteci Ramon Alvarez'in haberine göre; Arda Güler, sezon sonunda Real Madrid'den ayrılmak istediğini kulübe bildirdi.Haberin detayında, Ancelotti'nin de Arda Güler'in başka bir takıma kiralanması fikrine olumlu baktığı belirtildi.Arda Güler'den tarihi karar! İspanyol basını haberi böyle duyurduİtalyan teknik adam daha önce Arda Güler'le ilgili gelen sorulara, "Arda Güler, Real Madrid'in geleceğinde önemli bir isim olacak. Ancak forma giymek için çok çalışıp sabretmesi gerekiyor" cevabını vermişti.Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı 7 maçta toplamda sadece 98 dakika süre alabildi.Girdiği her maçta önemli izler bırakmayı başaran 19 yaşındaki milli futbolcumuz, ilk golünü de Celta Vigo ağlarına göndermişti.