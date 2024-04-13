Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak... Instagram mesajlarına yapay zeka desteği geliyor

Meta, üretken yapay zeka destekli ürünlerini daha fazla kullanıcıya sunma çabalarını sürdürüyor. Şirket, 'Meta AI' isimli sohbet robotunu Hindistan gibi ülkelerdeki kullanıcılarla WhatsApp üzerinde test etmenin yanı sıra, hem yapay zeka ile sohbet hem de içerik keşfi için Meta AI'yı Instagram arama çubuğuna yerleştirmeyi de deniyor.Arama çubuğundaki arama sorgusu sizi DM'de Meta AI ile bir sohbete yönlendirecek. Burada botla önceden belirlenmiş istemlerle veya kendi soracağınız sorularla iletişime geçebilirsiniz.Ancak bunun da ötesinde, Instagram'da yeni içerik keşfetmenize de yardımcı olacak. Örneğin bir kullanıcı tarafından Threads'te yayınlanan bir video, herhangi bir konuyla ilgili birkaç kelime yazarak Reels videolarını arayabileceğinizi gösteriyor.Bu, Meta'nın metin oluşturmanın ötesinde üretken yapay zekanın gücünden yararlanmayı ve bunu Instagram gibi ağlardan yeni içerik ortaya çıkarmak için kullanmayı planladığı anlamına geliyor.Bir Meta sözcüsü, teknoloji haber sitesi TechCrunch'a, Instagram'a Meta AI deneyimini getirmek için çalıştıklarını doğrularken arama kısmında üretken yapay zeka teknolojisini kullanıp kullanmayacaklarına ilişkin bilgi vermedi.Sözcü, 'Yapay zeka destekli üretken deneyimlerimiz geliştirilme aşamasındadır ve bunların bir kısmını sınırlı bir kapasiteyle halka açık olarak test ediyoruz.' açıklamasında yaptı.Soruları yanıtlayabilen, basit bir metin istemi (prompt) ile fotoğraf oluşturabilen ve belirli konularda tavsiyeler verebilen Meta AI, WhatsApp platformunda da kullanılıyor. Mesajlaşma uygulamasının beta test programına katılım sağlayan kullanıcılar, sohbet botuyla iletişime geçebiliyorlar.