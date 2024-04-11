O isimden Survivor ifşası! Yarışmadan çekilen isimleri de elenenleri de açıkladı…

2024 Survivor'u son yıllar içinde gelmiş geçmiş tüm survivorları unutturacak kadar olaylı geçmeye devam ediyor. Her bölümünde yeni bir kaousun hakim olduğu yarışmada elenen isimlerin yanı sıra çekilen yarışmacılarda sıkça konuşuluyor.Sakatlık sebebiyle yaşanan vedaların ardından son olarak Mavi Takımdan elenen Poyraz'ın ardından Ogeday'ın da yarışmadan çekileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Her gün yeni bir ismin gündem olduğu yarışmada bu kez Survivor Extra programının sunucusu İhsan Tarkan'nın ağzından kaçırdığı isimler gündem oldu.Gündemi oldukça yoğun olan yarışma hakkında Survivor Extra programında sunuculuk yapan İhsan Tarkan yarışmanın gündemini yorumlarken yarışmayla ilgili bazı spoilerlar verdi.İhsan Tarkan Survivor'da takımların karışacağı, Ogeday ve Furkan'ın mental çöküşüyle yarışmadan ayrılacağı ve Yasin'in eleneceğine dair açıklamalarda bulundu.İhsan Tarkan'ın bu sözlerinin yalnızca bir öngörüden mi ibaret yoksa Survivor'da yaşanacakların ifşası mı olduğu hakkında ise herhangi bir kesinlik bulunmuyor.