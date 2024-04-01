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Beyaz Gazete
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Termometreler şaşırttı! 'Buradan kaçmayı düşünüyorum'

Adana'da nisan ayının ilk günü termometreler 33 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan bir vatandaş, "Yazın burada kalamayacağımız kesinleşti. Adana'dan kaçmayı düşünüyorum. Güneş her türlü yakıyor" dedi…

Ekleme: 1.04.2024 - 15:22 Güncelleme: 1.04.2024 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
Termometreler şaşırttı! 'Buradan kaçmayı düşünüyorum'
Kent merkezinde termometreler, nisan ayının ilk günü 33 dereceyi gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilenler parklara akın ederken, güneşten korunmak isteyenler ağaç gölgelerine sığındı.

Bazı kişiler de süs havuzu kenarlarında yürüyüş yaptı. Liva Nur Akça (18), 'Yazın burada kalamayacağımız kesinleşti. Adana'dan kaçmayı düşünüyorum. Güneş her türlü yakıyor. Üzerine ne giydiğin fark etmiyor. Klimalı ortamlardan çıkmayacağız' dedi.

Termometreler şaşırttı! 'Buradan kaçmayı düşünüyorum'

Zonguldak'tan Adana'ya akraba ziyaretine geldiğini belirten Erkin Yılmaz (41), 'Adana'da askerlik yaptım. O zaman da sıcaktı.

Oradan bir alışkanlığım var. Zonguldak'tan Adana'ya gelince tabii zorlandım. Henüz bu ayda sıcaklar başlamış. Sanırım yazın Adanalıları aşırı sıcaklar bekliyor' diye konuştu.

Termometreler şaşırttı! 'Buradan kaçmayı düşünüyorum'