Akşener duyurdu: İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor

İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları:Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler olgunlukla tamamlandı. Demokrasilerde her konu tartışılabilir. Demokrasilerde her konu tartışılabilir ama tek bir konu tartışılamaz. O da seçmenin sandığa attığı oyudur. Yani milletin sandıkta gösterdiği iradedir.İlk günden beri önce millet, önce memleket şuuruyla ortaya koyduğumuz siyaset anlayışıyla seçmeni her zaman velinimet olarak gördük. Milletin kararının üstünde bir kararın, iradenin olmadığını söyledik.Nitekim bu seçimlerde de milletimiz, şimdiye kadar kesin olmayan sonuçlara göre; 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti. Bu kıymetli emanet için milletimize teşekkür ediyor ve bu emanete sahip çıkacak olan belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.Halen itirazlarımızın sürdüğü, sonucun henüz netleşmediği Ordu, Çanakkale ve Aydın Kuşadası'nda büyük mücadele gösteren belediye başkanlarıma da teşekkürlerimi iletiyorum.Sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi, seçim sonuçlarına ilişkin muhasebelerimizi ve özeleştirilerimizi yapacağız.Nitekim, tam da bu sebeple; en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.