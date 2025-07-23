Güvensiz ürünlere geçit yok! Ticaret Bakanlığı cezayı kesti

Ticaret Bakanlığı 2025 yılında da güvensiz ürünlere geçit vermedi. Bakanlık, uygunsuz ürün arz eden firmalara 2025'in ilk altı ayında toplam 24,2 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığı ve güvenliği için ürün denetimlerine kararlılıkla devam ediyor. Uygunsuz ürün arz eden firmalara 2025'in ilk altı ayında toplam 24,2 milyon TL idari para cezası uygulandı.Ticaret Bakanlığı, tarafından yapılan denetimler kapsamında 2025 yılının ilk altı ayı içinde-1.071 firmada denetim gerçekleştirildi-2.032 parti ürün kontrol edildi-Riskli ürünler için yasaklamai toplatmakamu duyurusu gibi yaptırımlar uygulanmış-Uygunsuz ürün arz eden firmalara toplam 24,2 milyon TL idari para cezası kesilmiştir.