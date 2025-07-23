Kırmızı bültenle aranıyordu Dubai'de yakalandı! Evinden Krokiler ve infaz timinin bilgileri çıktı

İstanbul'da; geçtiğimiz yıl iş insanı Abdullah Taşkın ve ailesinin yaşadığı lüks siteye taşınıp dostluk kuran, ardından döviz alma bahanesiyle iş insanını çetenin kucağına atan Mustafa Sandal'ın eski bacanağı Hüsnü Kerem Şen, her yerde aranırken Çeşme'de işlenen bir cinayetin ardından kayıplara karışmıştı. Hakkında dolandırıcılık, çete üyeliği ve cinayet suçlamasıyla kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan Şen, tüm dünyada aranıyordu.Hüsnü Kerem Şen'in İzmir'de adının karıştığı cinayetin ardından Dubai'ye kaçtığını belirleyen Türkiye İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Dubai İnterpol polisiyle bağlantıya geçti. Uluslararası uyuşturucu ticaretine de adı karışan Şen, önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı.Sabah'ın haberine göre; Şen'in ofis ve ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise iddiaya göre korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Yatak odasındaki kasalara gizlenmiş flaş belleklerde iş insanı Taşkın ve ailesinin ev ve iş yerlerine ait krokiler ve planlar ele geçirildi. Şen'in anlaştığı bir infaz timinin ise Taşkın ve ailesine zarar vermek için Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı.Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Hüsnü Kerem Şen'in iadesi için Adalet Bakanlığı çalışma başlattı.İddiaya göre her şey ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Taşkın ve eşi Reyhan Göksun Taşkın'ın kapı komşusu Hüsnü Kerem S.'ye bir sohbet sırasında döviz almak istediğini söylemesiyle başladı. Hüsnü Kerem S., Taşkın'ı dövizi daha uygun bir kurla alabileceğini iddia eden Kapalıçarşı'da altın ticareti yapan Turan Yıldırım ile tanıştırdı.Abdullah Taşkın, tanışmanın ardından 1 milyon dolar döviz satın almak için o dönem 8 Milyon 200 bin liralık tutarı Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı olan Burak Yakın'ın sahibi olduğu Saygın Kıymetli Madenler A.Ş.'nin hesabına aktardı.İddiaya göre kısa bir süre sonra kendisini Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın'ın sahibi olduğu Nadir Döviz'in muhasebecisi olarak tanıtan bir kişi Abdullah Taşkın'ın ofisine gelerek 'Hesaplarına gelen parayla altın alındığını' belirten bir evrak imzalamasını istedi. Paranın gün içerisinde hesabına dolar olarak geçeceğini söyleyen çalışan 'Kapalıçarşı'da bu ticaret böyle döner. Sorun yok. Burak bey'in de Turan beyin de bu konudan haberi var. Siz hiç merak etmeyin' diyerek evrakı imzalattı.İşadamı Taşkın parasını nasıl alabileceğini düşünürken iddiaya göre Turan Yıldırım yine aradı. Yıldırım, 'Sarallar'la görüştüm. Sarallar seni 500 bin euro karşılığında azat edecek. Bu parayı iki gün içerisinde ödeyeceksin. Bu konuda burada kapanacak 'dedi.Burak Yakın ve Turan Yıldırım tarafından Sarallar suç örgütünün ortasına atıldığını fark eden işadamı Abdullah Taşkın, çaresizce bu parayı da iki gün sonra Yıldırım'ın gönderdiği kişiye elden teslim etti. Ancak iddiaya göre Yıldırım ve adamları bu süreçte Taşkın'ın peşini hiç bırakmadı. Bir hafta sonra Taşkın'ın taşındığı Çatalca'daki çiftlik evine Sabahattin Azizağaoğlu ile gelen Turan Yıldırım, 'Bu kişi borsada senin yüzünden para kaybettiğini' söylüyor. Mağduriyetini gidereceğiz' dedi. Bu duruma itiraz eden Taşkın silahla tehdit edildi.10 gün sonra Taşkın'ı arayan Turan Yıldırım, işadamını Beylikdüzü'nde bir ofise davet etti. Burada 1 gece zorla silah zoruyla alıkonulan işadamı Taşkın, Sabahahattin Azizağaoğlu'nun şoförü Şener Teke'ye milyonlarca lira değerindeki lüks otomobilini, Akay Genç'e ise Silivri Fener'de bulunan 10 dönümlük arsayı ve Çorlu'da bulunan 181 dönümlük tarlayı devretti. Bu olaydan birkaç gün sonra ise Reyhan Göksün Taşkın, babasından kalma milyonlarca liralık özel otomobilini de bu kişilere devretmek zorunda kaldı.Soruşturma kapsamında 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda ayrıca Turan Yıldırım'ın yurtdışına kaçırılmasına yardım ve yataklık eden aralarında ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da bulunduğu 7 kişi daha tutuklandı.