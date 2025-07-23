Dünya basını 'Tayfun’u konuşuyor! Türkiye hipersonik füze çağına girdi

Türkiye, son yıllarda savunma sanayiinde kaydettiği büyük atılımlarla bölgesinde ve dünyada dikkat çeken bir güç haline geldi.Yerli ve milli teknoloji geliştirme odaklı projeleriyle savunma kapasitesini artıran Türkiye, dışa bağımlılığı azaltırken, stratejik ve yüksek teknolojili sistemler üretmede de öncü konuma yükseldi.Roketsan gibi kritik firmalar, bu başarıların en somut temsilcileri arasında yer alıyor.17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) yer alan yerli ve milli savunma teknolojileri, Türkiye'nin gücünü bir kez daha gösterdi.Fuarda 6 yeni sistem ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.Bunlar arasında en çok dikkat çeken, Türkiye'nin en büyük hipersonik balistik füze projesi olan “Tayfun Füzesi'nin Blok-4 Hipersonik versiyonu” oldu.Bu sistem, Türkiye'nin hipersonik füze geliştirme alanında geldiği ileri seviyeyi gözler önüne serdi.Tayfun Füzesi, yüksek hızda hareket eden ve atmosfer dışına çıkabilen balistik bir füze olarak tanımlanıyor. Hipersonik versiyonuyla birlikte Mach 5'in üzerinde hızlara ulaşarak hedeflerine çok kısa sürede ulaşabilme kabiliyetine sahip.Bu da Tayfun'u sadece bölgesel değil, küresel savunma dengeleri açısından da kritik bir teknoloji haline getiriyor.Füzenin hassas hedef imha kabiliyeti, gelişmiş yönlendirme sistemleri ve atış sonrası manevra kabiliyetiyle geleneksel balistik füzelerden ayrılması, Türkiye'nin savunma sanayiinde elde ettiği teknoloji seviyesini açıkça gösteriyor.Uluslararası medya da Tayfun'un tanıtımını büyük ilgiyle karşıladı.Birçok haber sitesi, Tayfun'u ve özelliklerini manşetlerine taşıdı.İsrail merkezli savunma yayın organı IsraelDefense, Tayfun Blok-4'ün IDEF 2025'te sergilenmesini, “Doğu Akdeniz'deki stratejik dengeleri etkileyebilecek bir gelişme” olarak değerlendirdi.Haberde, Tayfun'un tamamen yerli imkânlarla geliştirildiği vurgulanarak, füzenin Türkiye'nin askeri caydırıcılığını yeni bir seviyeye taşıdığı ifade edildi.Aynı yayın kuruluşu, Tayfun hipersonik füzesinin Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli sistem olduğuna dikkat çekerek, “Bu silah, ülkenin stratejik taarruz kapasitesinde sıçrama niteliğinde bir adımı temsil ediyor.” yorumunda bulundu.Yunanistan merkezli SLPress, Türkiye'nin IDEF 2025'te sergilediği savunma sistemlerine geniş yer ayırdı. “Türkiye yeni gelişmiş füzelerini sergiledi” başlığıyla verilen haberde, Roketsan'ın tanıtım günü “tarihi bir an” olarak tanımlandı. Yayın organı, Türkiye'nin İstanbul'da düzenlenen fuar aracılığıyla sadece yeni silah sistemlerini değil, aynı zamanda “teknolojik özgüvenini ve stratejik vizyonunu” açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.SLPress, tanıtılan sistemler arasında özellikle Akata ve Tayfun Blok-4'e dikkat çekti. Akata'nın, Türk donanması için geliştirilen ve denizaltılardan fırlatılabilen yeni bir seyir füzesi olduğu belirtilerek, bu sistemin Türkiye'nin denizden caydırıcılık kapasitesini Doğu Akdeniz ve ötesine taşıyacağı ifade edildi.Tayfun Blok-4 için ise “yalnızca yeni bir füze değil” ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin hipersonik menzilli füze sistemlerine sahip sayılı ülkeler arasına girdiği vurgulandı. Haberde ayrıca bu tür teknolojilerin insansız sistemlere entegre edilmesinin, Türkiye'nin savaş doktrininde insan kaybını en aza indirme hedefiyle örtüştüğü aktarıldı.SLPress, haberin devamında “bu sunum yalnızca teknik bir tanıtım değil, aynı zamanda dünyaya verilen stratejik bir mesaj” yorumunda bulundu. Türkiye'nin uzun süredir yürüttüğü savunma yatırımlarının, dışa bağımlılığı azaltmak ve bölgesel güç dengesinde aktif rol almak amacı taşıdığı belirtildi.Yunanistan açısından sonuçlar başlığı altında ise, Türkiye'nin hızla gelişen savunma kapasitesinin dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulandı. Haberde, “Bu yalnızca yeni silahlarla ilgili değil, aynı zamanda Türkiye'yi bağımsız bir askeri güç haline getiren daha büyük bir stratejik dönüşümün parçası.” ifadelerine yer verildi.Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ethnos, IDEF 2025'e ve Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerine ilişkin yayınladığı analizde dikkat çekici ifadelere yer verdi. Haberde, Türk savunma sanayisinin “ulusal uyanışın ve küresel tanınırlığın merkezinde” yer aldığı vurgulandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fuarın açılışındaki konuşmasına da geniş yer ayrılan analizde, etkinliğin yalnızca yeni silah sistemlerinin tanıtıldığı bir platform değil, aynı zamanda Türkiye'nin artan özgüvenini ve stratejik iddiasını yansıtan bir “vitrin” olduğu belirtildi.Erdoğan'ın açılışta kullandığı, “Bugün sadece Türk savunma sanayisinin gelişimine değil, aynı zamanda bağımsızlığa doğru ilerleyen bir milletin yolculuğuna tanıklık ediyoruz. Kendi göğünde, kendi kanatlarıyla yükselen bir ülkenin tarihine tanıklık ediyoruz.” sözleri, Ethnos tarafından Türkiye'nin ideolojik ve jeopolitik yöneliminin altını çizen bir mesaj olarak değerlendirildi.Gazete, analizinde ayrıca Türkiye'nin savunma alanındaki yükselişinin yalnızca teknik değil, aynı zamanda siyasi ve kültürel bir anlam taşıdığını ve bu yönüyle bölgesel dengeleri yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.Arnavutluk merkezli A2CNN, Türkiye'nin hipersonik füze alanındaki atılımına geniş yer verdi. Haberde, Tayfun Blok-4'ün İstanbul'da düzenlenen IDEF 2025 fuarının ilk gününde tanıtıldığı hatırlatılarak, Türkiye'nin bu sistemle birlikte hipersonik balistik füze çağına resmen adım attığı vurgulandı.Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun'un teknik özelliklerine de dikkat çekilen haberde, 2 bin 300 kilogram ağırlığında, 6,5 metre uzunluğunda ve 800 kilometre menzilli olduğu belirtildi. Füzenin yüksek hızı ve gelişmiş manevra yeteneğiyle öne çıktığı, savunma uzmanlarının büyük ilgisini çektiği aktarıldı.