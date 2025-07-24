Turistik ilimizde su bitti! 23.00 - 06.00 arası kesinti başlıyor...

Turistik ilçe olan Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda, su seviyesi kritik seviyelere geriledi.Kurak geçen kış ve ilkbahar aylarının ardından yaz aylarında da yeterli yağışın alınamaması, barajdaki doluluk oranını ciddi şekilde etkiledi.Son verilere göre, barajda su seviyesi yüzde 12'ye kadar düştü. Bu seviyenin, Çeşme'nin yalnızca yaklaşık 10 günlük su ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor.Özellikle sıcak havaların etkisiyle su tüketiminin arttığı bu dönemde, barajdaki su kaybının daha da hızlanabileceği değerlendiriliyor.Yetkililer, mevcut suyun daha uzun süre yetecek şekilde kullanılabilmesi amacıyla bazı tedbirlerin devreye alınacağını belirtti. Bu kapsamda, ilk etapta gece saat 23.00 ile sabah 06.00 arasında su kesintisi uygulanması planlanıyor.Uygulamanın yeterli olmaması halinde ise kesintilerin gündüz saatlerine de kaydırılabileceği bildirildi.Alınan önlemlerin su tüketimini azaltarak kaynakların korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi, yaşanan su sıkıntısına karşı koordineli bir şekilde harekete geçerken, vatandaşlara da su tasarrufu konusunda duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.