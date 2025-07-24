Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye Afrika sıcaklarıyla kavruluyor. Dün yurdun yarısından fazlasında hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkarken perşembe günü için de kritik uyarılar geldi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 derecelere ulaşacak.Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Ağrı'nın güney ve doğusu ve Van'ın doğusu yereRüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden özellikle orman yangınının olduğu bölgelerde ve diğer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (24 TEMMUZ 2025)Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.İSTANBUL °C, 34°C Az bulutlu ve açıkBALIKESİR °C, 38°C Az bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 36°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 36°C Az bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 43°C Az bulutlu ve açıkİZMİR °C, 40°C Az bulutlu ve açıkMANİSA °C, 44°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 38°C Az bulutlu ve açıkANTALYA °C, 36°C Az bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açıkISPARTA °C, 38°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açıkKONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açıkNEVŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 36°C Az bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 37°C Az bulutlu ve açıkSİNOP °C, 34°C Az bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 36°C Az bulutluSAMSUN °C, 31°C Parçalı ve az bulutluARTVİN °C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Ağrı'nın güney ve doğusu ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 31°C Parçalı bulutluKARS °C, 31°C Parçalı bulutluMALATYA °C, 40°C Az bulutlu ve açıkVAN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu parçalı cok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 45°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 43°C Az bulutlu ve açıkMARDİN °C, 42°C Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 43°C Az bulutlu ve açık