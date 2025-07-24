Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Fön rüzgarlarıyla birleşen sıcak hava vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, perşembe günü hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı bölgelerde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı açıklanırken, 6 il için de sağanak uyarısı yapıldı.
Türkiye Afrika sıcaklarıyla kavruluyor. Dün yurdun yarısından fazlasında hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkarken perşembe günü için de kritik uyarılar geldi.
SICAK BUNALTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 derecelere ulaşacak.
6 İLDE SAĞANAK VAR
Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Ağrı'nın güney ve doğusu ve Van'ın doğusu yere
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden özellikle orman yangınının olduğu bölgelerde ve diğer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (24 TEMMUZ 2025)
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 34°C Az bulutlu ve açık
BALIKESİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 43°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 40°C Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 44°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 36°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 37°C Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 34°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 36°C Az bulutlu
SAMSUN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Ağrı'nın güney ve doğusu ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 31°C Parçalı bulutlu
KARS °C, 31°C Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu parçalı cok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 45°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 43°C Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 42°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C Az bulutlu ve açık