Başkan Erdoğan’ın İsrail uyarısı dünya gündeminde! Manşetten duyurdular: Türkiye’den sert çağrı!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana bölgede ateşkesin sağlanması için yoğun diplomasi trafiği yürüten Türkiye, katliamın bitmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı ikili görüşmelerle bölgede kalıcı barış sağlanması için çözüm yolları üretiyor. Bu kapsamda Ankara'da kritik bir zirve gerçekleştirildi.Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırladı. İki liderin görüşmesinde İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliam ele alındı. Görüşmenin ardından Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan, Katil İsrail'in soykırımlarına sert tepki göstererek, 'Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her kanın hesabını hukuk ve mahşer-i vicdan önünde verecektir.' İfadelerini kullandı.'Türkiye olarak garantörlük mekanizması çerçevesinde sorumluluk üstlenmeye hazırız. Bununla ilgili çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.' ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, dünya basını tarafından da yakından takip edildi.Uluslararası haber ajansı AFP, Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik uyarılarını flaş koduyla geçti. Başkan Erdoğan'ın İsrailli yerleşimcilerin İsrail - Filistin çatışmasının çözümündeki ana engellerden biri olduğunu söylediğine vurgu yapan AFP, 'Erdoğan Filistin davasının savunucusu olmaya devam ediyor' ifadelerini kulllandı.Yunan Kathimerini gazetesi, 'Erdoğan İsrail'i soykırımla suçladı' başlıklı haberinde 'Erdoğan İsrail'e sert bir uyarıda bulundu. İsrailli yerleşimcilere engel olunmaması halinde bunun ciddi sonuçları olacağını net bir şekilde vurguladı' ifadelerini kullandı.Arab News Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdiği haberinde, 'Erdoğan, İsrailli yerleşimcilerin barışın önündeki en büyük engel olduğunu söyledi' sözlerini öne çıkardı.Al Arabiya 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin İsrail-Filistin ihtilafının çözümündeki ana engellerden biri olduğunu söyledi' dedi.Middle East Eye, ''Erdoğan, İsrail'in Ramazan ayında kutsal mekanlara erişimi kısıtlaması durumunda 'ciddi sonuçlar' olacağı konusunda uyardı' ifadelerine yer verdiği haberinde, 'Erdoğan açıklamasında radikal İsrailli siyasetçilerin, Müslümanların Harem-i Şerif'e girişinin kısıtlanması yönündeki talepleri tam anlamıyla bir hezeyandır. Böyle bir adım atılmasının sonuçları şüphesiz çok ağır olacaktır' sözlerine vurgu yaptı.Çin devlet haber ajansı Xinhua haberinde, 'Erdoğan, İsrail'in önümüzdeki Ramazan ayında Filistinli Müslümanların kutsal yerlere erişimini engellemesi durumunda çok ciddi sonuçlarla karşılaşacağı konusunda uyardı' sözlerine yer verdi.WAFA ise, 'Erdoğan, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının, uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi temelinde siyasi bir çözümden ve Uluslararası Güvenlik Konseyi kararıyla Filistin Devleti'ne Birleşmiş Milletler'e tam üyelik verilmesinden geçtiğini vurguladı' başlığını öne çıkardı.