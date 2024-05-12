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Maydanozların içinden çıktı: Bin 200 kilometre yol gitmiş!

Antalya'da Erzurum Sebze Meyve Hali'nde bir esnaf, maydanoz kasasında bukalemun buldu! Bin 200 kilometre yol giden bukalemun koruma altına alındı!

Ekleme: 12.05.2024 - 12:31 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
Maydanozların içinden çıktı: Bin 200 kilometre yol gitmiş!
Şaşkına çeviren olay Erzurum'da yaşandı. Sebze Meyve Hali'nde bir esnaf, Mersin ve Antalya yörelerinden gönderilen sebze meyve yüklü kamyondaki maydanoz kasasında bukalemun buldu.

Esnafın, durumu DKMP Genel Müdürlüğü'ne bağlı birime bildirmesi üzerine olay yerine ekip yönlendirildi. Ekiplerin özel veteriner kliniğine getirdiği Akdeniz bukalemunu için bir yaşam ortamı oluşturuldu.


Maydanozların içinden çıktı: Bin 200 kilometre yol gitmiş!

Klinikte bakımı yapılan ve beslenen bukalemun, Erzurum'un iklim koşullarında yaşamını sürdürme olanağı bulunmadığı için hazırlanan özel kutuyla tekrar 1200 kilometrelik aynı yolu katetti.


Maydanozların içinden çıktı: Bin 200 kilometre yol gitmiş!

Türkiye'de daha çok Ege ve Akdeniz kıyılarında rastlanan bukalemun, Antalya'ya ulaştıktan sonra da muayeneden geçirildi. Kontroller sonrası herhangi bir problem tespit edilmeyen bukalemun, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Maydanozların içinden çıktı: Bin 200 kilometre yol gitmiş!