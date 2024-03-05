Karadeniz gazı evleri ısıtıyor! 2 ay daha doğalgaz devletten

Enerjide dışa bağımlılığını azaltarak yerli ve milli hamlelerini artıran Türkiye, Karadeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte tüm dünyanın aksine enerjide de önemli bir arz-fiyat dengesi sağladı.Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.Bu kapsamda 19.7 milyon abone Nisan 2023'te doğalgaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğalgazı ücretsiz kullandı.Geçen yaz ayları süresince vatandaşın tüketimi 25 metreküpün altında kaldığı için milyonlarca haneye fatura çıkarılmadı. Karadeniz gazı kapsamında toplam 6.4 milyar metreküp doğalgaz vatandaşlara ücretsiz olarak sunulmuş olacak.Karadeniz gazında ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.13 TL olduğu düşünüldüğünde 1 Mayıs 2024'e kadar konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 153.25 TL alınmayacak.Yani vatandaşlar iki ay daha 25 metreküp doğalgazı ücretsiz olarak kullanmaya devam edecek.Devlet ücretsiz doğalgaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar TL'lik katkıda bulunmuş olacak.Öte yandan Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın Eylül 2023'te karaya çıkarılmasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçerken bu süreçte 550 milyon metreküp yerli doğalgaz üretildi.Üretilen doğalgaz ekonomiye yalnızca 6 ayda 10 milyar TL gibi rekor bir katkıda bulundu. Şu anda sahada günlük yaklaşık 3.5 milyon metreküp doğalgaz üretilirken, hedef doğalgaz üretiminin bu yıl sonuna doğru günlük 10 milyon metreküpe çıkarılması.Hükümetin enerji politikalarında vatandaşın cebini düşünen uygulamaları sayesinde tüm dünyada enerji fiyatları artmasına rağmen Türkiye'de faturalar günden güne düşüş gösterdi.Eylül 2022'den bu yana konutlarda doğalgaza zam yapılmazken, bu süreçte Avrupa'da doğalgaz fiyatları yaklaşık 3 kat arttı.Konutların ortalama tüketimi baz alınarak doğalgazda 100 metreküp üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 Ocak 2002'de net asgari ücret 164,6 lirayken, 100 metreküplük doğalgaz 42,1 liraydı. Buna göre, 2002'de doğalgazın asgari ücret içindeki payı da yüzde 25,6 idi. 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı çalışmalarla bu rakam ilk kez tek haneye düşerek yüzde 9.2'ye geriledi.Asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu 2024 Mart ayında ise metreküpü 6.12 liradan 100 metreküp doğalgazın asgari ücret içindeki payı 612 lira ile yüzde 3.4'e geriledi. Böylece, doğalgazın asgari ücret pastasındaki payı, son 22 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu.