Mustafa Destici trafik kazası geçirdi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bir program gerçekleştirmek üzere Tokat'ın Reşadiye İlçesine gelirken ilçeye 15 km mesafede bir trafik kazası meydana geldi.Edinilen bilgiye göre Destici, makam otomobili ile Tokat'ın Niksar ilçesine hareket halindeyken Reşediye ilçesi yakınlarında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi.Destici ve araçta bulunan diğer 2 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Destici ve diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.