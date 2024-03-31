Sanatçılar demokrasi şöleni için göreve koştu! Ünlü isimler 31 Mart yerel seçimlerinde yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti!

Türkiye sandık başında... Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kuruldu. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Ünlü isimler de oy vermek için sandıklara koştu. Ünlü isimler, oylarını kullanırken, bu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Milyonlarca vatandaş yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, sandık başına gitti. Ünlü isimler de oylarını vermek için sandık başına geçti. İşte sandık başında görüntülenen ünlüler...Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyuncu İlker Aksum oyunu kullandı. Oyunu kullanıp kabinden çıkan İlker Aksum pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne oyunu kullanmak için gelen ve bir süre sırada bekleyen İlker Aksum 1290 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kabinden çıkan İlker Aksum pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.İbrahim Kutluay da 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Seçimin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Kutluay daha sonra okuldan ayrıldı.