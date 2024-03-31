Ekremciler manipülasyona başladı! İsmail Saymaz AA'ya iftira attı verileri geri çeken CHP'nin ajansı ANKA çıktı

CHP her seçim günü olduğu gibi yüne manipülasyonlarla toplumu yanlış yönlendiriyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun fondaşları oy sayımı sürerken veri akışı üzerinden çirkin bir manipülasyona kalkıştı. İsmail Saymaz "Anadolu Ajansı, haber merkezlerine verdiği verileri geri çekmiş" iftirasını attı. Ancak verileri çekenin AA değil CHP'nin ajansı ANKA olduğu anlaşıldı. Bozguna uğrayan Saymaz "Geçen seçimi de yüzünüze gözünüze bulaştırdınız" diyerek ANKA'ya tepki gösterdi. Öte yandan CHP yandaşları birbirine girdi. Halk TV ve NOW TV arasındaki münakaşada "Oğlum adamı hasta etme" sesleri yükseldi.

Türkiye yerel idarecilerini belirlemek için bugün sandık başına gitti. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullandı.Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla Türkiye genelinde sona erdi. Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı.EKREM'İN FONDAŞLARI MANİPÜLASYONA BAŞLADIOy sayımı sürerken Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü yazarı İsmail Saymaz, veri akışı üzerinden çirkin bir manipülasyona kalkıştı.'AA VERİLERİ GERİ ÇEKTİ' YALANI ELİNDE PATLADISaymaz, 'Anadolu Ajansı, haber merkezlerine verdiği verileri geri çekmiş' iftirasını attı. Ancak aynı yayında bulunan Fatih Portakal, verileri çeken kurumun AA değil ANKA olduğunu söyleyince Saymaz'ın algı operasyonu elinde patladı.BOZGUNA UĞRAYINCA ANKA'YA DALDI: GEÇEN SEÇİMİ DE ELİNİZE YÜZÜNÜZE BULAŞTIRDINIZBozguna uğrayan Saymaz, CHP ve yandaşı medyanın kaynak aldığı ANKA'ya sert sözlerle yüklendi, 'Geçen seçimi de yüzünüze gözünüze bulaştırdınız' dedi.